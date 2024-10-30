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اقتصاد

طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.

وتابعت: يأتي ذلك نظرا لما يترتب عليه من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت وقد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أى التزامات ضريبية.

 

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