طلب عاجل من الضرائب للممولين بسبب العمل بالتوقيت الشتوي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.

وتابعت: يأتي ذلك نظرا لما يترتب عليه من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت وقد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أى التزامات ضريبية.