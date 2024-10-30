10 خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته، تعرف عليهم

قبل قيام عميل شركة التأمين بإجراء أية تعديلات جوهرية على الشيء موضوع التأمين لا يحب أن تتخذ أية خطوات دون إخطار شركة التأمين وإلا يسقط حقه في التعويض حال وقوع حادث.

خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته

وحددت الرقابة المالية عدة خطوات لحماية عميل شركات التأمين إذا كان مؤمنًا على ممتلكاته..وهي كالتالي:



إذا رغبت في نقل ملكية الشيء موضوع التأمين إلى شخص أو جهة أخرى فعليك إخطار شركة التأمين قبل القيام بذلك والحصول على موافقتها حتى لا يسقط حقك في الوثيقة.



قم بعمل محضر شرطة في وقت الحادث والتزم بموعد إخطار شركة التأمين خلال 72 ساعة من وقوع الحادث وذلك للحوادث التي تستدعي عمل محضر بمراكز الشرطة حتى لا تفقد شركة التأمين حقها القانوني في الرجوع على المتسبب في الحادث.

احتفظ بالشيء موضوع الحادث على وضعه لحين إجراء المعاينة من قبل شركة التأمين.



أطلب من شركة التأمين إجراء المعاينة عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

إذا أردت الاحتفاظ بحطام الشيء موضوع التأمين الناتج عن وقوع الحادث فسيتم خصمه من قيمة التعويض المنصرف لك، وإذا لم ترغب في الاحتفاظ به قم بتسليمه إلى شركة التأمين للحصول على التعويض.

إذا قمت بالتأمين على سيارتك الخاصة فأحذر أن تستخدمها في أنشطة أخرى (تجارية) حتى لا يسقط حقك في التعويض.

تجنب المبالغة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين تجنبًا لرفض المطالبة.

احرص على الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد قيمة الإصلاحات أو الاستبدال للشيء محل التأمين.

التزم بإمساك سجلات الكترونية أو ورقية تدل على حجم المخزون المؤمن عليه المنصوص عليها في وثيقة التأمين ضد الحريق لتمكين الشركة من الاحتساب العادل للتعويض.

احرص التعرف على ألية تقديم الشكاوى وكيفية رفع الشكاوى إلى الهيئة عند الضرورة.