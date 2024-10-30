إيرادات "BYD" الصينية تتجاوز تسلا في الربع الثالث

أعلنت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، الأربعاء، عن ارتفاع إيراداتها متجاوزة منافستها العالمية تسلا في الربع الثالث لأول مرة مع تقدمها في الأسواق الخارجية.

كشفت الشركة BYD عن إيرادات تشغيلية بلغت 201.1 مليار يوان (28.2 مليار دولار) خلال الربع الثالث، وفقا لبيان نشرته في بورصة هونغ كونغ، بزيادة 24 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوز رقم الإيرادات الفصلية للشركة التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها لأول مرة رقم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية التي سجلت الأسبوع الماضي 25.2 مليار دولار في كشفها لإيرادات الربع الثالث.