شباب الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع الدولة لإعادة تطوير المناطق الأثرية

أكدت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بـ الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن اللجنة تسعى إلى تجميع كافة الأقطاب من العاملين في المجال على طاولة واحدة لتعزيز الشراكة مع بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات مثل التفاوض مع عدة جهات لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية بمعايير معينة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس بسام الشنواني، لاستعراض المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها واسهاماتها في تعزيز دور مجتمع الأعمال وذلك احتفالا باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، شارك بالمؤتمر الصحفي عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ونواب اللجان النوعية.

جار العمل على مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة

وقالت إنه جاري العمل على مشروع مجلس ثقافة التميز لقطاع السياحة يمثل فكرة شباب الأعمال لتنشيط السياحة المرتبطة بالتنمية العمرانية