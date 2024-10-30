إنستاباي يوجه رسالة إلى المستخدمين بالتزامن مع التوقيت الشتوي

نشرت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي تنبيها للمستخدمين بإمكانية تأثر الخدمات غدا الخميس بسبب قيام بعض البنوك بتحديث أنظمتها.

ويبدأ 31 أكتوبر الجاري، انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي



وينص قانون التوقيت الصيفي على: اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.