الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

رئيس التصديري للأثاث: خطة طموحة لزيادة صادرات القطاع

ايهاب درياس, فيتو
ايهاب درياس, فيتو

أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس سيركز على وضع خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث خلال الفترة المقبلة.

 

البعثات الترويجية الخارجية في بعض الدول وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والعربية

وكشف عن أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية على رأسها تنظيم عدد من البعثات الترويجية الخارجية في بعض الدول وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والعربية.

وأوضح أنه من بين المحاور أيضا هو المشاركة في أهم المعارض الدولية المتخصصة، لعرض منتجات الشركات المصرية من الأثاث وتسويقها بشكل جيد.

وأضاف درياس أن المجلس مستمر أيضا في استكمال عمليات مساعدة الشركات علي الجاهزية للتصدير واختراق الأسواق الخارجية، عبر تأهيلها وتقديم الدعم الفني اللازم لتمكينها من الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير منتجاتها، فضلًا عن توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع، بالإضافة إلي التعاون مع كافة الجهات الحكومية المنوطة بالقطاع، لتذليل كافة العقبات المواجهة للشركات.

 

تشجيع الابتكار في مجال تصميم وتصنيع الأثاث

وأشار أيضا الي دور المجلس في تشجيع الابتكار في مجال تصميم وتصنيع الأثاث، وتبني أحدث التقنيات في الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية وتلبية أذواق المستهلكين في الدول المختلفة.

 

 

واختتم درياس حديثه قائلًا: إننا نؤمن بقدرات الصناعة المصرية في مجال الأثاث، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة المجلس على تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا علي أهمية وجود رؤية شاملة وواضحة يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية من الأثاث بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة، مع التركيز علي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأثاث.

 

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المجلس التصديرى للاثاث التصديرى للاثاث البعثات الترويجية

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