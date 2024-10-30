الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

شهد  سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا بنحو 6 قروش أمام الجنيه المصرى، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في  البنك المركزي المصري، وترصد  “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.71  جنيهًا للشراء و48.81 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.69  جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.69 جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

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البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.69  جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.69  جنيهًا للشراء و48.79  جنيهًا للبيع.

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بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية  حوالي 48.75 جنيهًا للشراء و48.85  جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الاسكندرية - فيتو 

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