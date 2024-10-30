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اقتصاد

الذهب يحقق مستويات قياسية جديدة فى البورصة العالمية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سجل الذهب مستوى قياسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن عززت حالة عدم الوضوح بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2777 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2789.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2789.20 دولار.

 

ارتفاع الذهب 35% هذا العام

ودخلت حملة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقفز الذهب 35 % هذا العام وفي مساره لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ونزل البلاديوم أكثر من خمسة بالمئة إلى 1148.75 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 10 أشهر أمس.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 33.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1014.62 دولار.

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