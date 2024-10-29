أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف تفاصيل فيديو بيع دواجن فاسدة.. إحباط محاولة إغراق البلاد بمخدرات بأكثر من ربع مليار جنيه.. وحريق يلتهم محلا بجوار سور نادي الزمالك
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو بيع دواجن فاسدة داخل محل في بولاق الدكرور
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لأحد الأشخاص بالقاهرة يعلن عن بيع الدواجن المذبوحة "يشتبه فى عدم صلاحيتها" بأحد المحال بأسعار لا تتناسب والأسعار المتداولة بالأسواق.
الداخلية تعلن موعد فتح باب تلقي طلبات التقدم لحج القرعة 2025
تبدأ وزارة الداخلية، غدا الأربعاء، فتح باب قبول طلبات التقدم لحج القرعة لأداء فريضة الحج لعام 1446 هـ /2025 م؛ وذلك حتى يوم 16 نوفمبر المقبل؛ بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة الوزارة عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
حريق يلتهم محلا بجوار سور نادي الزمالك
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق التهم محلا بجوار سور نادي الزمالك، دون وقوع خسائر بشرية.
إحباط جلب وتهريب 70 كيلو كوكايين داخل حاوية بميناء الإسكندرية بقيمة 280 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 70 كيلو جرام لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء الإسكندرية قادمة من إحدى الدول.. تقدر قيمتها المالية بحوالي 280 مليون جنيه.
تأجيل محاكمة 117 متهما في لجان حزب الحرية والعدالة
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات القضية رقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمقيدة برقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بـ"لجان حزب الحرية والعدالة"، والمتهم فيها 117 عنصرا إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 21 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
تأييد حكم سجن المتهمين في فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بفبركة واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا على حكم سجنهم 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وقضت بتأييد الحكم.
إخلاء سبيل نجل نائب رئيس نادي الزمالك في واقعة الدهس
قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في واقعة الدهس.
تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، في اتهامهم بغسل أموال وتلقي أموال دون ترخيص واستثمارها والنصب والاحتيال؛ لجلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل.
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى قضائية بتهمة السب والقذف
قررت محكمة الجنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.
التحقيق مع سيدة متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام
تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.
تأجيل استئناف طبيب تجميل بعد الحكم بإعدامه بتهمة هتك عرض طفلة للنطق بالحكم
قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم حجز محاكمة دكتور تجميل متهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، للنطق بالحكم في جلسة 27 نوفمبر.
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