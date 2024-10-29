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حوادث

تأجيل محاكمة 117 متهما في لجان حزب الحرية والعدالة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات القضية رقم 381 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمقيدة برقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بـ"لجان حزب الحرية والعدالة"، والمتهم فيها 117 عنصرا إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 21 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم. 

 وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية اتهامات من بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

 كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب بأنواعه وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات 

 

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جنايات العمرانية لجان حزب الحريه والعدالة جماعة الإخوان الارهابية النيابة العامة

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