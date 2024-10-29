ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، المدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة من خلال إنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشركة اوأمكن ضبطهما وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – 4 دفتر إستلام نقدية – عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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