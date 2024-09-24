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حوادث

قرار قضائي جديد في محاكمة البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين

هدير عاطف
هدير عاطف

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، في اتهامهم بغسل أموال وتلقي أموال دون ترخيص واستثمارها والنصب والاحتيال؛ لجلسة 29 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود 

وتواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

بدء جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها لـ 24 سبتمبر

وذكر أمر إحالة فى القضية، تتهم النيابة العامة بلال م. ف. 32 عاما دون عمل، وهدير عاطف 27 عاما، تعمل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتامر ع. خ 24 عاما بدون عمل، وهاجر. م. ف، بأنهم في غضون عام 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمرخص لها تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية، دعوا الجمهور عن طريق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في أنشطة العقارات والسيارات والعملات المشفرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

وأوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

 

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