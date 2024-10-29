إخلاء سبيل نجل نائب رئيس نادي الزمالك في واقعة الدهس

قررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في واقعة الدهس.

اعترافات نجل نائب رئيس الزمالك

وقال نجل نائب رئيس الزمالك، أمام جهات التحقيق: إنه لم يتعمد ارتكاب الحادثة ولم يتعمد الاصطدام بالشاب الضحية.

وتابع إنه كان يقود السيارة وظهر الشاب أمامه بشكل مفاجئ أثناء السير بالسيارة عقب خروجه من نادي الزمالك.

وتابع خلال الاعترافات أنه لم يهرب من المكان، وطلب الإسعاف للضحية ونقله إلى المستشفى من أجل إثبات حُسن نيته.