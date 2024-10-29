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حوادث

التحقيق مع سيدة متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام

ضبط متهمة، فيتو
ضبط متهمة، فيتو

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

كان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة السلام الادارة العامة لمباحث القاهرة

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