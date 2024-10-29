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حوادث

تأييد حكم سجن المتهمين في فبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا

مؤمن زكريا، فيتو
مؤمن زكريا، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بفبركة واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا على حكم سجنهم 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وقضت بتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمين في قضية فبركة واقعة السحر والطلاسم المتعلقة بنجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاء تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون، على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

 

المتهمون اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات

 وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

 

واطلعت النيابة العامة على محتوى اللقاء التلفزيوني، وتبين لها ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

 

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النيابة العامة لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق محكمة جنوب القاهرة منطقة الخليفة

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