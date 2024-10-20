اندلاع حرائق في مواقع بالجليل الغربي بسبب صواريخ حزب الله (فيديو)

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

اندلاع حرائق في الجليل الغربي

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان الدفاعات الجوية نفذت عشرات من عمليات اعتراض صواريخ في الجليل الغربي.

واوضح الإعلام الإسرائيلي انه عدة صواريخ سقطت في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات بشرية.

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