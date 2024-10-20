الأحد 20 أكتوبر 2024
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سياسة

خبير استراتيجي: استهداف منزل نتنياهو رسالة رمزية من حزب الله لكيان الاحتلال

طارق فهمى، فيتو
طارق فهمى، فيتو

قال الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن استهداف منزل نتنياهو سيغير من قواعد الاشتباك القادمة فى الحرب بين  حزب الله واسرائيل.

وأضاف أن المسيرة التى استهدفت منزل نتنياهو هي رسالة رمزية من جانب حزب الله مفادها “اننا نستطيع أن نصل إلى نتنياهو في أي مكان بالاراضى المحتلة” وهذا ما  أراد أن يقوله حزب الله في رسالته لإسرائيل.

حزب الله يغير قواعد الاشتباك 

وأكد فهمي لـ فيتو أن ما هو قدم  سوف يغير من استراتيجية الحرب في المنطقة ويكون حزب الله عمله قائم على  استهداف رؤوس النظام الاسرائيلي وعلى راسهم نتنياهو ووزير دفاعه  بعد استهداف حسن نصر الله وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وستكون استراتيجية حزب الله هي “راس براس” لا نتنياهو فقط وانما باقي افراد نظامه  سيكونون مطروحين بقوه في إدارة قواعد الاشتباك بين حزب الله واسرائيل.

حزب الله سوف يتعامل بنظام العين بالعين وراس براس 

وتابع فهمي ان إسرائيل سوف تغير قواعد اشتباكها ايضا كما يغيرها حزب الله وهذا الأمر سيكون محل اهتمام كبير داخل اسرائيل التي سوف تعيد حساباتها مرات عديدة خاصة هذا الامر يمكن ان يصل الى العديد من المسؤولين الاخرين ليس  فقط  نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس الاركان وانما الوزراء الآخرين فحزب الله سوف يتعامل بنظام عين بعين وراس براس وسيغير قواعد الحرب والاشتباك مع إسرائيل.

استهداف منزل نتنياهو بمسيرة 

ويذكر ان  حزب الله كان قد  قصف منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة قيساريا الساحلية، اليوم السبت، بطائرة مسيرة متفجرة، يعتبر نقطة تحول في سير الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل، وتشكل رسالة رمزية من إيران بأنه بإمكان طهران الوصول إلى نتنياهو وكل مسؤول سياسي وعسكري في إسرائيل.
ويأتي استهداف منزل نتنياهو بعد نحو أسبوعين من تفجير قاعدة لواء "جولاني" جنوبي حيفا بمسيرة أطلقها حزب الله، الذي أعلن دخوله في مرحلة جديدة من تصعيد المواجهة ضد إسرائيل.
وسارعت إسرائيل إلى فرض تدابير أمنية سواء على كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية، والتكتم على تنقلهم في البلاد خشية من استهداف أماكن وجودهم.

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