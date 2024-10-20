حزب الله يطلق 70 صاروخا باتجاه الجليل الغربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان الدفاعات الجوية نفذت عشرات من عمليات اعتراض صواريخ في الجليل الغربي.

واوضح الإعلام الإسرائيلي انه عدة صواريخ سقطت في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية، أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

ومن جهته قال حزب الله، إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة بمزارع شبعا المحتلة.

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