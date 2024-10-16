الخميس 17 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في إصبع الجليل شمالي إسرائيل

صافرات الإنذار،فيتو
صافرات الإنذار،فيتو

 أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صافرات الإنذار  في إصبع الجليل شمالي إسرائيل. 

وقبل وقت سابق دوت صافرات الإنذار ، مساء اليوم الأربعاء، في  الجبهة الداخلية الإسرائيلية  في مسغاف عام ومرجليوت على الحدود مع لبنان وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

 وقبل وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة.

حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة

ومن جانبها أفادت  القناة 13 الإسرائيلية بوقوع  إصابات مباشرة في كرمئيل نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.

سقوط إصابات في قصف حزب الله 

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مجد الكروم في الجليل.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد 10 قذائف صاروخية أطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وأوضح جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت أغلب الصواريخ باتجاه الجليل بينما سقط عدد منها في المنطقة.

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