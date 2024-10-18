أخبار الفن اليوم، خالد الصاوي يكشف فترة معاناته مع المرض وحقيقة خلافه مع السقا، وفاة الشاعر أحمد علي موسى، شيرين عبد الوهاب عن ألبومها الجديد: من أصعب التجارب في حياتي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

رحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى، وذلك دون الكشف عن أسباب وفاته.

ولحق أحمد على موسى بوالدته فى ذكرى رحيلها، بعد نعيها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بساعات قليلة، حيث كتب: زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس امرا.

أحيا الفنان رابح صقر ،حفلا غنائيا بأحد الاستادات الكبري في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

ودخل رابح صقر علي المزيكا الخليجية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “أحبك أنا ومكانك هنا”.

تحيي الفنانة أنغام ، حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2025.

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها برأس السنة عدد كبير من أغانيها والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

أكد الفنان خالد الصاوي أن فارق السن بينه وبين زوجته “مي” كبير، ولكنه لم يشعر بذلك بسبب نضجها الفكري، قائلا: “20 سنة فرق كبير، بس اللي عوض الموضوع إن مي دماغها أكبر من سنها بكتير، وأنا أعيل منها، أنا بخلي الجدية اللي في شخصيتي لجوانب معينة”.

وأضاف خالد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس: “عندي مشكلة تانية وهي إني بقول دايما حذاري أفهمك غلط، لو أنت عملت حاجة وصلتني لإحساس بالإهانة أو بتظلمني مخي بيقفل، وبحس إن ربنا إداني صحة وشوية عقل وشخصية، وبحس إني واجبي إني أرفع الظلم عن أي حد”.

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نجاح ألبومها الأخير والتي قررت أن تطلق عليه “البوتجاز” بناء على طلب الجمهور، مشيرة إلى أنه هذه الخطوة كانت من أصعب التحديات التي واجهتها في حياتها

وقالت شيرين عبد الوهاب من خلال "إنستجرام": "الألبوم دا من أهم وأصعب التجارب في حياتي أحلى حاجة فيه الناس اللي شاركت معايا رحلة نزول أغاني الألبوم وشاركت في الدعاية والترويج لها بكل الحب والدعم.

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة شكر لصناع الألبوم وجمهورها قائلة: "متشرفة جدا بالناس اللي شاركت معايا في صنع الأغاني واللي أبدعوا في تقديم ما يعجب الجمهور سواء فنانين وشعراء وملحنين وموزعين واعتبرهم شركاء النجاح في ألبوم فرق في مسيرتي الفنية.

يواصل صناع مسلسل موضوع عائلي تصوير المشاهد المتبقية من “العمل” استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي فريق عمل مسلسل موضوع عائلي من تصوير جميع المشاهد النهائية للجزء الثالث بعد أسبوعين.وذلك حسبما أكد الفنان محمد القس خلال لقائه مع فيتو.

قررت أسرة الشاعر الراحل أحمد علي موسي ، أن يكون عزائه غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ويصادف نفس اليوم ذكري وفاة والدته.

تحدث المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني ، عن فكرة المنافسة بين جيل التسعينات باعتباره واحدا من أبناء هذا الجيل، مؤكدا أنه كان جيلا متعاون.

وقال حسام حسني في تصريح خاص لـ"فيتو": الجيل كله كان متعاون وكنا عارفين إن نجاح أي حد فينا هو نجاح الجيل كله، فكنا بنشجع بعض على النجاح، وبالنسبة لي أنا خريج كلية التربية الموسيقية، ومن المدرسة التعبيرية اللي بدعها الشيخ سيد درويش وأغانيه كانت مختلفة.

و أكد حسام حسني أن محمد محيي من أمتع الأصوات التي استمع إليها في حياته، مضيفا:"محمد محي صوته جميل وسميع للطرب القديم وإمكانياته في الغناء قوية، صوت ايهاب توفيق وهشام كذلك.

تحيي الفنانة نجوى كرم ، حفل غنائي في دبي يوم 29 ديسمبر احتفالا بالعام الجديد 2025 ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، وذلك بعد حفلها هناك في رأس السنة الماضية.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر حفل نجوى كرم في رأس السنة بدبي يوم الأحد المقبل.

كشف الفنان خالد الصاوي تفاصيل الوقت الصعب الذي مر به أثناء مرضه بـ"فيروس سي"، مؤكدا أنه سافر إلى ألمانيا ولكن علاجه فشل وعاد إلى مصر.

وقال خالد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين في برنامج كلام الناس: “أنا بخاف من العجز، وبرغم أني بكون في بعض الأحيان متهور أحيانا في علاقتي بجسمي باجي عليه جامد من حيث الشغل وعدد ساعات العمل، ولكن أول ما أحس إني عندي مشكلة في حاجة في جسمي بتجنن”.

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