الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل أحمد علي موسى

الشاعر أحمد علي موسى،
الشاعر أحمد علي موسى، فيتو

قررت أسرة الشاعر الراحل أحمد علي موسي ، أن يكون عزائه غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ويصادف نفس اليوم ذكري وفاة والدته. 

وفاة الشاعر أحمد علي موسى 

ورحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى، اليوم وذلك دون الكشف عن أسباب وفاته.

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا اليوم عن وفاة الشاعر أحمد علي موسى بشكل مفاجئ، حيث كان آخر ظهور له على صفحات التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة ببوست يدعو فيه لوالدته الراحلة.

ولحق أحمد على موسى بوالدته فى ذكرى رحيلها، بعد نعيها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بساعات قليلة، حيث كتب: “زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس امرا”.

الشاعر أحمد على موسى تعاون مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي وله الكثير من الأعمال الناجحة مع كبار النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب والذي قدم معه عدد كبير من الأغاني، وأهمها أغنية تملى معاك وأنا أكتر واحد بيحبك كما قدم مع الهضبة أيضا أغنية أنا وأنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الراحل أحمد علي موسي وفاة الشاعر أحمد علي موسي الشاعر أحمد على موسى عمرو دياب

مواد متعلقة

صاحب أشهر أغاني عمرو دياب، تفاصيل وفاة الشاعر أحمد على موسى

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية