موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل أحمد علي موسى

قررت أسرة الشاعر الراحل أحمد علي موسي ، أن يكون عزائه غدا السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ويصادف نفس اليوم ذكري وفاة والدته.

وفاة الشاعر أحمد علي موسى

ورحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى، اليوم وذلك دون الكشف عن أسباب وفاته.

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا اليوم عن وفاة الشاعر أحمد علي موسى بشكل مفاجئ، حيث كان آخر ظهور له على صفحات التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة ببوست يدعو فيه لوالدته الراحلة.

ولحق أحمد على موسى بوالدته فى ذكرى رحيلها، بعد نعيها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بساعات قليلة، حيث كتب: “زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس امرا”.

الشاعر أحمد على موسى تعاون مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي وله الكثير من الأعمال الناجحة مع كبار النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب والذي قدم معه عدد كبير من الأغاني، وأهمها أغنية تملى معاك وأنا أكتر واحد بيحبك كما قدم مع الهضبة أيضا أغنية أنا وأنت.