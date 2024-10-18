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ثقافة وفنون

موعد طرح التذاكر، أنغام تحيى حفل رأس السنة في أبو ظبي 28 ديسمبر

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

تحيي الفنانة أنغام ، حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2025.

حفل أنغام في رأس السنة 

ومن المقرر طرح تذاكر الحفل يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري.

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها برأس السنة عدد كبير من أغانيها والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح

ومن ناحية أخرى، تألقت الفنانة أنغام  في أولى حفلاتها بالمتحف المصري الكبير مساء الجمعة الماضي، ضمن حفلات “ليالي مصر" بعنوان “صوت مصر” بقيادة المايسترو هاني فرحات وسط حضور جماهيري كبير إلى جانب عدد من الشخصيات العامة من نجوم الفن والإعلام.

ومن أبرز الحضور الإعلامي إبراهيم عيسى، الفنان أحمد شامي، السيناريست تامر حبيب، الإعلامي سيف زاهر وآخرون.

وقدمت أنغام باقة من أغاني ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.

وقالت أنغام: أسعد أيامي لما بكون موجودة وسط أهلي، وجميل كبير لبلدي هفضل أرده طول حياتي، إني أكون في أول حفل غنائي في المتحف المصري، مكان عظيم فخر لمصر وللعالم العربي. 

من جانبه، أعرب الموسيقار هاني فرحات عن سعادته بالاستقبال الحار والتفاعل الكبير، مؤكدًا أن تقديم أفضل ما لديهم لإمتاع جمهور أنغام هو هدفهم الدائم. وأشار إلى أن الحفل القادم يوم السبت سيحافظ على نفس المستوى من الإبداع، وأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك لإسعاد الجمهور وتقديم ما يليق به.

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