خالد الصاوي عن فترة مرضه بفيروس سي: تجربة قاسية وعلاجي في ألمانيا فشل (فيديو)

كشف الفنان خالد الصاوي تفاصيل الوقت الصعب الذي مر به أثناء مرضه بـ"فيروس سي"، مؤكدا أنه سافر إلى ألمانيا ولكن علاجه فشل وعاد إلى مصر.

وقال خالد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين في برنامج كلام الناس: “أنا بخاف من العجز، وبرغم أني بكون في بعض الأحيان متهور أحيانا في علاقتي بجسمي باجي عليه جامد من حيث الشغل وعدد ساعات العمل، ولكن أول ما أحس إني عندي مشكلة في حاجة في جسمي بتجنن”.

وأضاف الصاوي: “وأنا كان عندي تجربة قاسية مع فيروس سي ولكن إحنا أحسن من غيرنا الحمد لله، اتعالجت منه وخفيت والحمد لله إني اتعالجت منه في بلدي لأني أنا سافرت ألمانيا ودفعت دم قلبي وفي الآخر اتعالجت هنا”.