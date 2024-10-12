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ثقافة وفنون

وسط إبداع هاني فرحات، أنغام تتألق في حفل "صوت مصر" بالمتحف المصري الكبير (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

تألقت الفنانة أنغام  في أولى حفلاتها بالمتحف المصري الكبير مساء أمس الجمعة، ضمن حفلات “ليالي مصر" بعنوان “صوت مصر” بقيادة المايسترو هاني فرحات وسط حضور جماهيري كبير إلى جانب عدد من الشخصيات العامة من نجوم الفن والإعلام.

ومن أبرز الحضور الإعلامي إبراهيم عيسى، الفنان أحمد شامي، السيناريست تامر حبيب، الإعلامي سيف زاهر وآخرون.


وقدمت أنغام باقة من أغاني ألبومها الجديد “تيجي نسيب”، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.

وقالت أنغام: أسعد أيامي لما بكون موجودة وسط أهلي، وجميل كبير لبلدي هفضل أرده طول حياتي، إني أكون في أول حفل غنائي في المتحف المصري، مكان عظيم فخر لمصر وللعالم العربي. 

من جانبه، أعرب الموسيقار هاني فرحات عن سعادته بالاستقبال الحار والتفاعل الكبير، مؤكدًا أن تقديم أفضل ما لديهم لإمتاع جمهور أنغام هو هدفهم الدائم. وأشار إلى أن الحفل القادم يوم السبت سيحافظ على نفس المستوى من الإبداع، وأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك لإسعاد الجمهور وتقديم ما يليق به.

الإقبال الجماهيري كان هائلًا، حيث نفدت تذاكر الحفل في وقت قياسي، ما دفع الشركة لإقامة حفلين متتاليين لأول مرة. تميز الحفل بتفاعل كبير من الحضور، حيث قدمت أنغام مجموعة من أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا باهرًا، بينما أضافت موسيقى هاني فرحات لمسة سحرية زادت من روعة الأمسية.

حفل أنغام الثاني في المتحف المصري

ومن المقرر أن تحيي أنغام اليوم السبت حفلًا آخر في المتحف المصري الكبير استجابة لطلبات الجمهور بعد نفاد تذاكر حفلها الأول خلال ساعات من فتح باب الحجز.

 

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