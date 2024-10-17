غدا، رابح صقر يحيي حفل الذكرى 67 سنة لتأسيس نادي الهلال السعودي

يحيي الفنان رابح صقر حفلًا غنائيًّا غدًا الجمعة في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، احتفالًا بالذكرى الـ 67 لتأسيس نادي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، ويقام تحت رعاية موسم الرياض.

وانطلق السبت الماضي، موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلة غنائية مختلفة لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

موسم الرياض

ويشهد موسم الرياض عددًا كبيرًا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

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