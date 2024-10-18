الجمعة 18 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد انتهاء تصوير الجزء الثالث من "موضوع عائلي"

مسلسل موضوع عائلي،
مسلسل موضوع عائلي، فيتو

يواصل صناع مسلسل موضوع  عائلي تصوير المشاهد المتبقية من “العمل” استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

تصوير مسلسل موضوع عائلي 

ومن المقرر أن ينتهي فريق عمل مسلسل موضوع عائلي من تصوير جميع المشاهد النهائية للجزء الثالث بعد أسبوعين.وذلك حسبما أكد الفنان محمد القس خلال لقائه مع ڤيتو.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3
 

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

 


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