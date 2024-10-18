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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب عن ألبومها الجديد: من أصعب التجارب في حياتي

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيتو

تحدثت  الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نجاح ألبومها الأخير والتي قررت أن تطلق عليه “البوتجاز” بناء على طلب الجمهور، مشيرة إلى أنه هذه الخطوة كانت من أصعب التحديات التي واجهتها في حياتها

ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد 

وقالت شيرين عبد الوهاب من خلال "إنستجرام": "الألبوم دا من أهم وأصعب التجارب في حياتي أحلى حاجة فيه الناس اللي شاركت معايا رحلة نزول أغاني الألبوم وشاركت في الدعاية والترويج لها بكل الحب والدعم.

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة شكر لصناع الألبوم وجمهورها قائلة: "متشرفة جدا بالناس اللي شاركت معايا في صنع الأغاني واللي أبدعوا في تقديم ما يعجب الجمهور سواء  فنانين وشعراء وملحنين وموزعين  واعتبرهم شركاء النجاح في ألبوم فرق في مسيرتي الفنية  

 

وتابعت “شيرين”: “بشكر الجمهور العظيم على الدعم والمحبة شكرا يا أحلى من ليا كنتم شركاء وداعمين ومحبين ربنا ما يحرمني منكم، مبسوطة بالألبوم أوي، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم”.

لايف شيرين عبد الوهاب 

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، قد تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها في بث مباشر مع جمهورها بعد غياب وذلك عبر منصة "TIK TOK".

وأعلنت من خلال هذا البث عن العديد من المفاجآت الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب طرحها لآخر أغاني ألبومها وهي أغنية “ابتسمت"، التي فوجئت بحذفها من موقع “X” تويتر سابقا.

وبرغم من أن شيرين عبد الوهاب انتهت من طرح أغانٍ أحدث ألبوماتها، إلا أنها تجهز أيضا عددا من الأغاني المقبلة من المفترض طرحها خلال فصل الشتاء وتتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

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