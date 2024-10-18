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ثقافة وفنون

لقطات من حفل رابح صقر بالسعودية (فيديو وصور)

حفل الفنان رابح صقر،
حفل الفنان رابح صقر، فيتو

أحيا الفنان رابح صقر ،حفلا غنائيا بأحد الاستادات الكبري  في المملكة العربية السعودية  وسط حضور جماهيري كبير.

حفل رابح صقر 

ودخل رابح صقر علي المزيكا الخليجية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “أحبك أنا ومكانك هنا”.

وانطلق السبت الماضي، موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلة غنائية مختلفة لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

 

موسم الرياض  

ويشهد موسم الرياض عددًا كبيرًا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة

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