نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة في دبي، تعرف على موعد طرح التذاكر

تحيي الفنانة نجوى كرم ، حفل غنائي في دبي يوم 29 ديسمبر احتفالا بالعام الجديد 2025 ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا، وذلك بعد حفلها هناك في رأس السنة الماضية.

حفل نجوى كرم في رأس السنة

ومن المقرر أن تطرح تذاكر حفل نجوى كرم في رأس السنة بدبي يوم الأحد المقبل.

أغنية يلعن البعد لـ نجوى كرم

وفي وقت سابق، طرحت نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان“يلعن البعد”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية “يلعن البعد” من كلمات وألحان: إيفان نصوح، وتوزيع: هادي شرارة.