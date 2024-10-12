أخبار الفن اليوم: عمرو سلامة يعتذر عن شمس الزناتي.. وائل جسار يعلن وقف نشاطه الفني.. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير.. ولوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الأتي:

قرر الفنان اللبناني وائل جسار، وقف نشاطه الفني بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.



في هذا السياق، أكد وائل جسار، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا القرار هو أقل واجب تجاه بلده لبنان، مشيرًا إلى تعليق نشاطه الفني الفترة الحالية بسبب الأحداث الراهنة والظروف القاسية التي تمر بها بلاده، موضحًا: “الشعب اللبناني موجوع، وبيعاني، وفي كتير مش لاقيين أكل ومأوى، وده أقل واجب تجاه شعبي وبلدي. الشغل بيرجع، لكن اللي بيحصل في بلادنا صعب”.

وقال جسار: “إحنا قاعدين في بيوتنا وسامعين الضرب وإحنا بعيد شوية، فما بالكم بالناس اللي وسط الضرب.. الله يعين الشعب اللبناني ويرحم الشهداء، ويشفي المصابين”.

قرر عمرو سلامة، مخرج فيلم "شمس الزناتي 2"، الاعتذار عن عدم استكمال التصوير لأسباب لم يتم الإعلان عنها، وذلك بعد الانتهاء من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد الفيلم.



وكان صناع الفيلم يريدون تكثيف ساعات التصوير كي ينتهوا من العمل قبل البدء في تصوير أعمالهم الدرامية.

أبطال شمس الزناتي 2

ولم يتم اختيار مخرج آخر لاستكمال تصوير مشاهد العمل حتى الآن، ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أثار الفنان محمد منير، قلق جمهوره بعد غيابه عن تكريمه بالأمس، في حفل افتتاح الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية،



في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن الحالة الصحية لـ منير مستقرة، وقال مصدر إن دائمًا الأطباء ينصحوه بالجلوس في المنزل، وعدم الإجهاد، لفترة قصيرة، لحين إجراء بعض الفحوصات الطبية، خلال الشهر المقبل.

على الجانب الآخر، قدم الفنان محمد منير مئات الأغاني، ولكن من بين هذه الأغاني عدد من الأغاني الوطنية في حب مصر والوطن.



وفي مقدمة هذه الأغاني أغنية حدوتة مصرية، وتقول كلمات الأغنية:"ما نرضاش يخاصم القمر السما.. ما نرضاش تدوس البشر بعضها.. ما نرضاش يموت جوه قلبي نداء.. ما نرضاش تهاجر الجذور أرضها".

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في دبي علي مسرح كوكا كولا أرينا وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

في هذا السياق، أعلنت إليسا عودتها للعمل واستكمال مسيرتها الفنية من جديد، مؤكدة رغبتها في تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والجمال الحقيقي لبلدها لبنان.

وأضافت: قررت استكمل شغلي وأكفيه، وأفرج الناس صورة بلدي الحلوة.. وبلدي هترجع أقوى من الأول وأحلى مكان.

كهربا، وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قوية للمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بشأن لاعب الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.



وقالت ياسمين عز عبر برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"كهروب الموهوب نجم الأهلي المحبوب اللي ساكن جوا القلوب، لاعب بيخلص طول الوقت ولو مجبش جون بيصنع جون مبيهزرش وعلشان أول لما ظهر الكل قال احنا عندنا كنز ميسي الكرة المصرية ظهر والتيكي تاكا هتدخل ملاعبنا على ايده".

فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور برشاقتها بعد إجراء عملية لخسارة وزنها، بنشر مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “دب دب” للمطرب أحمد سعد.



وظهرت خلاله بإطلالة جذابة وخسارة وزن ملحوظة، ما جعل الجمهور ينهال بالتعليقات إشادة بخسارة وزنها وإظهار جمالها.

أعلنت الفنانة الاستعراضية لوسي أنها اعتزلت الرقص بشكل قطعي، ولن تعود له مرة أخرى، لأنها تجد أن مؤديات الرقص حاليًا يقمن بحركات وإيحاءات غير مقبولة، وليست هى هدف الرقص الشرقي.



وقالت في تصريحات لفيتو: لن أقبل أن أكون بين هؤلاء على الساحة، فلن أقدم ما يقمن به، وهن لن يستطيعن تقديم ما أقدمه، ومن أجل هذا تركت الرقص، لأننى لا أحب أن أهين نفسي وسط ما يقدم حاليا.



وتتدرب الفنانة لوسى حاليا على اللهجة الصعيدية من أجل المشاركة في مسلسل فهد البطل، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.