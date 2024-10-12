رغم الحرب على لبنان.. إليسا تعلن عودة نشاطها الفني بالكامل

قررت الفنانة اللبنانية إليسا، عودة نشاطها الفنية، وذلك بعد أن أعلنت إيقاف جميع حفلاتها بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان.

في هذا السياق، أعلنت إليسا عودتها للعمل واستكمال مسيرتها الفنية من جديد، مؤكدة رغبتها في تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والجمال الحقيقي لبلدها لبنان.

وأضافت: قررت استكمل شغلي وأكفيه، وأفرج الناس صورة بلدي الحلوة.. وبلدي هترجع أقوى من الأول وأحلى مكان.

وفي حفلها الأخير بالإمارات، أعربت إليسا عن شعورها بعدم الفائدة من فترة التوقف التي قضتها وهي تتابع الأحداث من بعيد، قائلة: بقالي فترة قاعدة بتفرج على التلفزيون وبشوف اللي بيحصل، زي كل الناس، بس اكتشفت أن قعدتي دي ملهاش إفادة، وذلك في فيديو نشرته وسائل إعلام لبنانية عبر.