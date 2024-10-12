السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رغم الحرب على لبنان.. إليسا تعلن عودة نشاطها الفني بالكامل

إليسا
إليسا

قررت الفنانة اللبنانية إليسا، عودة نشاطها الفنية، وذلك بعد أن أعلنت إيقاف جميع حفلاتها بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان.

في هذا السياق، أعلنت إليسا عودتها للعمل واستكمال مسيرتها الفنية من جديد، مؤكدة رغبتها في تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والجمال الحقيقي لبلدها لبنان.

وأضافت: قررت استكمل شغلي وأكفيه، وأفرج الناس صورة بلدي الحلوة.. وبلدي هترجع أقوى من الأول وأحلى مكان.

View this post on Instagram

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

 

وفي حفلها الأخير بالإمارات، أعربت إليسا عن شعورها بعدم الفائدة من فترة التوقف التي قضتها وهي تتابع الأحداث من بعيد، قائلة: بقالي فترة قاعدة بتفرج على التلفزيون وبشوف اللي بيحصل، زي كل الناس، بس اكتشفت أن قعدتي دي ملهاش إفادة، وذلك في فيديو نشرته وسائل إعلام لبنانية عبر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفنانة اللبنانية إليسا الفنانة اللبنانية الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على لبنان الحرب الإسرائيلي

مواد متعلقة

في ذكراه العاشرة، معرض استيعادي لإبداعات الفنان خلف طايع بمركز الجزيرة للفنون

بعد تقدمه بمعارضة على الأحكام الغيابية ضده، إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان

الأكثر قراءة

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

السيسي يفتتح محطات قطارات صعيد مصر الجديدة ببشتيل

قبل الافتتاح التجريبي، رابط حجز تذاكر زيارة المتحف المصري إلكترونيا

جمال شعبان يحذر من ظهور علامة بالأذن والعين تكشف عن الإصابة بمرض خطير

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية خلال شهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية