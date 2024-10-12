ياسمين عز لـ كولر: كهربا مش واكل ورثك خده في حضنك وطبطب عليه (فيديو)
كهربا، وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قوية للمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بشأن لاعب الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.
موهبة كهربا
وقالت ياسمين عز عبر برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"كهروب الموهوب نجم الأهلي المحبوب اللي ساكن جوا القلوب، لاعب بيخلص طول الوقت ولو مجبش جون بيصنع جون مبيهزرش وعلشان أول لما ظهر الكل قال احنا عندنا كنز ميسي الكرة المصرية ظهر والتيكي تاكا هتدخل ملاعبنا على ايده".
مشكلات وعقبات كهربا
وتابعت:"كل إنجاز بيحققه بتتحط قدامه عقبة ومشكلة وكأنه بيتعاقب على موهبته وكل لما يستقر يقع في مشكلة جديدة، ولما راح الأهلي قلنا تمام هنشوف إبداعات وإنجازات مع حسين الشحات وأول لما الفولت العالي اشتغل فجأة اتقال له هات 2 مليون دولار للزمالك وكأنه مشارك إيلون ماسك".
رسالة لكولر بشأن كهربا
وأكملت:"كهربا اتحمل الضغوط وجاب بطولات وحوش ودفع الغرامة والحمد لله يروح جاي كولر يقوله اقعد احتياطي، ليه كده يا مستر كولر مش عارفة فيه ايه هو كهربا واكل ورثك، بتعمل معاه كده ليه، بالله عليك يا شيخ وحياة ابنك كيفن عاملة كويس وتشيله من الاحتياط، خده في حضنك وراضيه وحاوط عليه حسسه بالأمان والاهتمام هيطلع منه كتير، ولو فضل على الاحتياطي مش هتاخد منه حاجة ونفسيته هتتعب".
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