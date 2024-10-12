بعد الـ "تكميم"، شيماء سيف تبرز رشاقتها وترقص على أغنية أحمد سعد (فيديو)
فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور برشاقتها بعد إجراء عملية لخسارة وزنها، بنشر مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “دب دب” للمطرب أحمد سعد.
وظهرت خلاله بإطلالة جذابة وخسارة وزن ملحوظة، ما جعل الجمهور ينهال بالتعليقات إشادة بخسارة وزنها وإظهار جمالها.
عملية شيماء سيف
وكانت الفنانة شيماء سيف كشفت أنها خضعت لعملية "تكميم"، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.