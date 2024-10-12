السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد الـ "تكميم"، شيماء سيف تبرز رشاقتها وترقص على أغنية أحمد سعد (فيديو)

الفنان شيماء سيف
الفنان شيماء سيف

فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور برشاقتها بعد إجراء عملية لخسارة وزنها، بنشر مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “دب دب” للمطرب أحمد سعد.

وظهرت خلاله بإطلالة جذابة وخسارة وزن ملحوظة، ما جعل الجمهور ينهال بالتعليقات إشادة  بخسارة وزنها وإظهار جمالها.

 

عملية شيماء سيف

وكانت الفنانة شيماء سيف كشفت أنها خضعت لعملية "تكميم"، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

 

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