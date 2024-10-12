لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

أعلنت الفنانة الاستعراضية لوسي أنها اعتزلت الرقص بشكل قطعي، ولن تعود له مرة أخرى، لأنها تجد أن مؤديات الرقص حاليًا يقمن بحركات وإيحاءات غير مقبولة، وليست هى هدف الرقص الشرقي.

اعتزال لوسي للرقص

وقالت في تصريحات لفيتو: لن أقبل أن أكون بين هؤلاء على الساحة، فلن أقدم ما يقمن به، وهن لن يستطيعن تقديم ما أقدمه، ومن أجل هذا تركت الرقص، لأننى لا أحب أن أهين نفسي وسط ما يقدم حاليا.



وتتدرب الفنانة لوسى حاليا على اللهجة الصعيدية من أجل المشاركة في مسلسل فهد البطل، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد عبدالعزيز، وميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.