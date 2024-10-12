"شمس الزناتى 2" في ورطة بسبب عمرو سلامة

قرر عمرو سلامة، مخرج فيلم "شمس الزناتي 2"، الاعتذار عن عدم استكمال التصوير لأسباب لم يتم الإعلان عنها، وذلك بعد الانتهاء من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد الفيلم.

وكان صناع الفيلم يريدون تكثيف ساعات التصوير كي ينتهوا من العمل قبل البدء في تصوير أعمالهم الدرامية.

أبطال شمس الزناتي 2

ولم يتم اختيار مخرج آخر لاستكمال تصوير مشاهد العمل حتى الآن، ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي بجانب محمد إمام عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

فيلم "شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس، والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني الساموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه.

وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.