في عيد ميلاد الكينج، سر قطيعة الموسيقار يحيى خليل لمحمد منير رغم تحقيق نجاح كبير

يحتفل اليوم الفنان محمد منير بعيد ميلاده الـ70، إذ إنه من مواليد العاشر من أكتوبر عام 1954، بمدينة النوبة بأسوان، تلك المنطقة التي شكلت ملامح الفتى الأسمر الفنية، وصنعت من وجدانه فنانًا استثنائيًّا، ملًا الشرق بأغانيه التي عبرت عن أصالة أبناء النيل وطيبة أهل الجنوب، ووصلت إلى أوروبا وسحرت الكثير من محبى الموسيقى، وكونت له قاعدة جماهيرية قوية.

وخلال السطور التالية نسرد قصة تعاون الكينج محمد منير مع الموسيقار يحيى خليل، وسر القطيعة بينهما.

وشكل الثنائي الذي لن يتكرر مرة أخرى، أغاني حفرت نجاحها عبر الزمن إذ قدم كل من الموسيقار يحيى خليل والكينج محمد منير، ولكن هذا النجاح لم يستمر، فبعد أن قدم الثنائي 4 ألبومات معًا "شبابيك، واتكلمي، ووسط الدايرة، والبريء" قرر الموسيقار يحيى خليل عدم التعاون مرة أخرى مع المطرب محمد منير.

محمد منير ويحيى خليل

وكشف يحيى خليل أسباب عدم تعاونه مع محمد منير خلال أحد المقابلات التلفزيونية له، حيث قال: "قبل محمد منير بحثت عن ناس كثيرة لفكرتي، ومنهم أصوات عظماء لهم جماهيرية اليوم مثل علي الحجار، لكن لم يكونوا مناسبين للموضوع".

وتابع: "عندما محمد محمد منير ظهر شفته في الإستوديو مع الشاعر عبد الرحيم منصور وهاني شنودة، وقال إنه حابب نعمل أغنية مع بعض، ففكرت في الاستعانة به لمشروعي".

وأكد أنه أنهى تجربة تعاونه مع الكينج محمد منير لأن الحلم لم يكن واحدًا فهو سعيد بالنجاح المربح، وأنا سعيد بالنجاح الفني، وحدث اختلاف في الرؤية، مؤكدًا أنه أنهى علاقته معه بعد أشياء قام بها معي في يوم ما قلت له احنا انتهينا، وعقابه الوحيد على ما فعله أني حرمته من صداقتي.