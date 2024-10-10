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رياضة

كواليس جلسة كهربا مع محمد رمضان في الأهلي

كهربا
كهربا

الأهلي، منح محمود كهربا مهاجم الأهلي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي وعدا بتقديم نسخة جديدة منه بداية من السوبر المحلي.

رمضان عقد جلسة مع كهربا في التتش وقال له (إنت لسه عندك كتير ومحتاج تركز الفترة الجاية عشان تعوض إللي فات). 
وقال كهربا  للمدير الرياضي إنه واجه أزمة في مسألة المشاركة والحصول على فرصته سواء قبل رحيل موديست أو حتى بعد رحيله ومع تألق وسام أبو علي.


رمضان أكد للاعب أن "الفريق لديه ارتباطات كثيرة الفترة القادمة ومحتاج كل اللاعيبن وكهربا وعده بالالتزام وأنه هيرجع لمستواه ويكون عنصر مؤثر في صفوف الفريق". 

من جانب آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: عمر كمال واشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمر الساعي 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل محمد هاني في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي، حيث سيتواجد عمر كمال أساسيا في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة. 

ويعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي. 

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري على أن يتواجد جواره رامي ربيعة مدافع الفريق. 

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بعمر الساعي أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر الجاري. 

وتعاقد الأهلي مع عمر الساعي قادما من صفوف الإسماعيلي مقابل خمسين مليون جنيه. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

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