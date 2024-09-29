الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

لوسي تتدرب على اللهجة الصعيدية من أجل "فهد البطل"

لوسي
لوسي

تتدرب الفنانة لوسى حاليا على اللهجة الصعيدية من أجل المشاركة في مسلسل فهد البطل، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد عبدالعزيز، وميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

 

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فهد البطل لوسي أحمد العوضي مسلسلات رمضان مصحح لهجة

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