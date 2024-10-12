السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الحالة الصحية لـ الكينج بعد غيابه عن مهرجان الموسيقى العربية

محمد منير
محمد منير

 أثار الفنان محمد منير، قلق جمهوره بعد غيابه عن تكريمه بالأمس، في حفل افتتاح الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن الحالة الصحية لـ منير مستقرة، وقال مصدر إن دائمًا الأطباء ينصحوه بالجلوس في المنزل، وعدم الإجهاد، لفترة قصيرة، لحين إجراء بعض الفحوصات الطبية، خلال الشهر المقبل.

 

 على الجانب الآخر، قدم الفنان محمد منير مئات الأغاني، ولكن من بين هذه الأغاني عدد من الأغاني الوطنية في حب مصر والوطن.


وفي مقدمة هذه الأغاني أغنية حدوتة مصرية، وتقول كلمات الأغنية:"ما نرضاش يخاصم القمر السما.. ما نرضاش تدوس البشر بعضها.. ما نرضاش يموت جوه قلبي نداء.. ما نرضاش تهاجر الجذور أرضها".

وأغنية  "إزاي" وهى من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات، وتقول كلمات الأغنية:"إزاي ترضيلى حبيبتى.. أتمعشق إسمك وانتى.. عماله تزيدى فى حيرتى..  وما انتيش حاسه بطيبتى إزاى ؟.. مش لاقى فى عشقك دافع.. ولا صدق فى حبك شافع.. إزاي أنا رافع راسك وأنتى بتحنى فى راسى إزاى ؟".

 

ومن كلمات إبراهيم رضوان وألحان مدحت الخولى قدم منير أغنية "قلب الوطن مجروح"، وتقول كلماتها:"قلب الوطن مجروح لا يحتمـل أكثـر.. نهـرب وفين حنروح لما الهموم تكثـر.. قلب الوطن مجروح لا يحتمـل أكثـر.. نهـرب وفين حنروح لما الهموم تكثـر.. نحمي غصون الورد من دمع سال ع الخــد".

ومن ألبوم اتكلمى قدم الكينج الأغنية الوطنية "اتكلمى" التي تحمل نفس اسم الألبوم، وتقول كلماتها:" ليه تسكتي زمن؟ اتكلمى.. ليه تدفعي وحدك الثمن؟ اتكلمى.. وتنامي ليه تحت الليالي؟ اتكلمى.. المشربيات عيونك بتحكي ع اللي خانوكي".

 

وقدم خلال ألبوم الملك أغنية "طفي النور يا بهية" وهى من كلمات أحمد فؤاد نجم، ومن ألحان حمدى رؤوف، تقول كلمات الأغنية:"طفي النور...طفي النور يا بهية.. طفي النور...دولا عساكر دورية.. جوزك راجع من سوقه ركبه الهم وبيسوقه.. نطوا العسكر من طوقه دورية وراء دورية".

ومن خلال ألبوم أفتح قلبك، قدم أغنية "ساح يا بداح"، تقول كلمات الأغنية:"ساح يا بداح.. ساح يا بداح يا سؤال جراح.. ما الذي كان وما عدش وراح.. ساح يا بداح يا سؤال جراح.. ما الذي كان وما عدش وراح.. قمر انطفى وانكفى واختفى.. نهر ما بلش حتى الريق".

 

ومن كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان حمدى رؤوف قدم الكينج أغنية يامة مويل الهوا  من  ألبوم الملك، تقول كلمات الأغنية:"يامّه مويل الهوى.. يامّه مويلي.. ضرب الخناجر ولا.. حكم النذل فيّ.. ويامّه مويل الهوى.. يامّه مويلي ضرب الخناجر ولا.. حكم النذل فيّ"

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