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ثقافة وفنون

"الموسيقى في كابول" على شاشة الوثائقية قريبًا

الموسيقى في كابول.فيتو
الموسيقى في كابول.فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضه الفيلم الوثائقي "الموسيقى في كابول" على شاشة الوثائقية قريبًا.

الموسيقى في كابول

 

 يوثق الفيلم الصراع بين الفن والإرهاب في أفغانستان، من خلال تناول قصة إنقاذ معهد الموسيقى بالعاصمة الأفغانية "كابول" من الوقوع تحت سيطرة عناصر جماعة طالبان. 

ويرصد الفيلم الرحلة المحفوفة بالأخطار التي قطعها أفراد الفرقة الموسيقية بالمعهد للهرب من "كابول"، ثم الانتقال إلى مدينة ملبورن في أستراليا، ومنها إلى مدينة لشبونة في البرتغال؛ هربًا من تطرف حركة طالبان، ورفضًا للخضوع لتلك الحركة، وإيمانًا بفنهم.

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المتحدة للخدمات الأعلامية المتحدة للخدمات العاصمة الافغانية كابول شركة المتحدة للخدمات الاعلامية شركة المتحدة شاشة الوثائقية

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