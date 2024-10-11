أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة قتلا الطفلة ساجدة بالسلام، الأمن يفحص فيديو اعتداء زوج على زوجته بالشارع في العجوزة، اعترافات المتهمة بقتل صديقتها بأكتوبر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

قال مصدر أمني بـ القليوبية، إن الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

ووفقا للفيديو فإنه يظهر التربي وهو ينبش قبرا ويخرج جثة من داخله بطريقة تنتهك حرمة الموتى اذ يجذبها بعنف من فتحة ضيقة أحدثها في المقبرة وسط صيحات رفض واستهجان من عدد من الأهالى الذين شاهدوا الواقعة.

سحلها وضربها وقص شعرها، الأمن يفحص فيديو اعتداء زوج على زوجته بالشارع في العجوزة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحوي مشاهد قيام زوج بالتعدي بالضرب على زوجته وسحلها في الشارع بالعجوزة.

وكشف مصدر أمني أنه جاري فحص الفيديو وجمع المعلومات والتحريات والتأكد من وجود بلاغات بشأن حول الواقعة، وكشف هوية الأشخاص الموجودين بالفيديو.

وأوضح المصدر أنه إذا ثبت صحة الفيديو سيتم على الفور استدعاء الزوجة ومناقشتها حول الواقعة، وضبط المتهم بالاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تدخلت للصلح بينها وبين زوجها، اعترافات المتهمة بقتل صديقتها في أكتوبر

كشفت التحقيقات في جريمة مقتل سيدة على يد صديقتها طعنا داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر تفاصيل مثيرة، حيث تدخلت الضحية للصلح بين المتهمة وزوجها، فاعتقدت أنها تناصر زوجها عليها وقامت بطعنها طعنتين نافذتين.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

بداية جديدة، الداخلية توجه قوافل لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور بالمحافظات

شاركت وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة من خلال إطلاق العديد من القوافل (المرور – الأحوال المدنية) مزودة بسيارات الخدمات الإلكترونية المُجهزة المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، حيث تجوب تلك الوحدات مختلف محافظات الجمهورية.

النيابة تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار في الإسماعيلية (صور)

وصل فريق من النيابة الإدارية، لمعاينة مكان حادث الانهيار الجزئي الذي وقع بعقار بشارع الجعيص في محافظة الإسماعيلية، والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة مسنة وطفل.

أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة قتلا الطفلة ساجدة بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة لقتلهما الطفلة ساجدة بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثمان طفلة عمرها 8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ربة منزل وبائع فاكهة، مقيمان بدائرة القسم.

إحباط تهريب مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه في الإسماعيلية (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إحباط محاولة تهريب 3,5 طن مخدرات، قدرت قيمتها المالية بحوالي 250 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أكدت اعتزام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مستخدمًا فى ذلك سيارة "نقل أثاث" وذلك لترويجها بباقى محافظات الجمهورية.

تشريح جثة شخص عثر عليها داخل كومباوند شهير بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثة شخص عثر عليه داخل عقار بالقاهرة الجديدة لبيان الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل عقار في كومباوند شهير.

وكشف الفحص المبدئي، أن أفراد الأمن الإداري داخل الكمبوند عثروا على جثة بجوار أسانسير العقار والاشتباه في وفاته جنائيا، وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 12 شخصا بتهمة ارتكاب أعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية كانت عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.