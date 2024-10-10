الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بالقاهرة الجديدة
تحقق الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في لغز العثور على جثة داخل عقار في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة.
كان اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل عقار في كمبوند شهير.
وكشف الفحص المبدئي،أن أفراد الأمن الإداري داخل الكمبوند عثروا على جثة بجوار أسانسير العقار والاشتباه في وفاته جنائي، وانتلقت قوات الشرطة وسيارة اسعاف الى مكان البلاغ.
ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان واجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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