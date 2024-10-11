الجمعة 11 أكتوبر 2024
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حوادث

بداية جديدة، الداخلية توجه قوافل لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور بالمحافظات

الداخلية توجه قوافل
الداخلية توجه قوافل بالمحافظات مزودة بوحدات إلكترونية لتقدي

 شاركت وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة من خلال إطلاق العديد من القوافل (المرور – الأحوال المدنية) مزودة بسيارات الخدمات الإلكترونية المُجهزة المتنقلة لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، حيث تجوب تلك الوحدات مختلف محافظات الجمهورية.

 



 
وتم تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر ودون التقيد بمحل إقامة المواطن وهو ما لاقى إستحسان وقبول لدى المواطنين وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية على جودة الخدمات التى تم تقديمها بصورة لائقة  .
 

 

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وتأتي مساهمة وزارة الداخلية فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى ؛من منطلق حرص وزارة الداخلية على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة؛تحت رعاية رئيس الجمهورية  وفى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تهدف إلى بناء المواطن المصرى من خلال التنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة وفى مقدمتها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإنطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على المساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين.

 

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