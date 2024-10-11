إحباط تهريب مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه في الإسماعيلية (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية، فى إحباط محاولة تهريب 3,5 طن مخدرات، قدرت قيمتها المالية بحوالي 250 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أكدت اعتزام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مستخدمًا فى ذلك سيارة "نقل أثاث" وذلك لترويجها بباقى محافظات الجمهورية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إعداد كمين له وتم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها.. وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (1,5 طن لمخدر الحشيش – 2 طن لمخدر الهيدرو).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.