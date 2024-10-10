المشدد 15 سنة لشقيقين لشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لشقيقين لشروعهم في قتل المتهم الثالث، وذلك إثر خلافات سابقة، و15 عامًا للمتهم الثالث أيضًا لحيازته سلاحًا ناريًّا "فرد خرطوش" دون ترخيص، واتهامه بإصابة المتهم الأول، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليويية.

أمر الإحالة في اتهام شقيقين بقتل شخص بشبرا الخيمة

أحالت النيابة العامة المتهمين: "خالد ع إ م" ۲۸ سنة - عامل ومقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، و"محمد ع إ م" ٣٦ سنة عامل ومقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - قسم أول شبرا الخيمة، و" محمود ح أ ع" ۳۸ سنة - عامل مقيم شارع النصر - الشرقاوية البحرية - قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٨٦٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني: شرعوا في قتل المجني عليه "محمود ح ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه علي أثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا به في المكان الذي أيقنوا سلفًَا تواجده فيه فقاموا بافتعال الشجار معه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانوا يحرزونها حال تواجد الأول للشد من ازر الثاني ومساندته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض كثر دون ترخيص، وأن المتهم الثالث أحرز سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، وأيضا أحرز "ذخيرة" مما تستخدم علي السلاح الناري انف البيان محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحدث عمدًا إصابة المجني عليه "خالد ع وكان ذلك باستخدام السلاح الناري محل الإتهام السابق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا على النحو المبين بالأوراق.