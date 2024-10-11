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حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة قتلا الطفلة ساجدة بالسلام

أمن القاهرة يكشف
أمن القاهرة يكشف تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل القبض على سيدة وبائع فاكهة لقتلهما الطفلة ساجدة بمنطقة السلام.

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وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثمان طفلة عمرها  8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ربة منزل وبائع فاكهة، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة، حيث استدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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