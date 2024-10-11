تشريح جثة شخص عثر عليها داخل كومباوند شهير بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثة شخص عثر عليه داخل عقار بالقاهرة الجديدة لبيان الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل عقار في كومباوند شهير.

وكشف الفحص المبدئي، أن أفراد الأمن الإداري داخل الكمبوند عثروا على جثة بجوار أسانسير العقار والاشتباه في وفاته جنائيا، وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



ويتولى رجال المباحث سماع أقوال شهود العيان وإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.