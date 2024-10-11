سحلها وضربها وقص شعرها، الأمن يفحص فيديو اعتداء زوج على زوجته بالشارع في العجوزة
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحوي مشاهد قيام زوج بالتعدي بالضرب على زوجته وسحلها في الشارع بالعجوزة.
وكشف مصدر أمني أنه جاري فحص الفيديو وجمع المعلومات والتحريات والتأكد من وجود بلاغات بشأن حول الواقعة، وكشف هوية الأشخاص الموجودين بالفيديو.
وأوضح المصدر أنه إذا ثبت صحة الفيديو سيتم على الفور استدعاء الزوجة ومناقشتها حول الواقعة، وضبط المتهم بالاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان الفيديو أظهر اعتداء الزوج على زوجته بتوجيه عدة لكمات في وجهها وأماكن متفرقة من الجسد، قبل أن يبدأ في جرها بالشارع.
سحب الزوج زوجته في الشارع من شعرها -حسب ما أظهر الفيديو-، قبل قصه، وتوجيه عدة ركلات بقدمه في أماكن متفرقة بجسدها.
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