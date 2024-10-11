أمن القليوبية يفحص فيديو "نبش المقابر" بالخانكة

قال مصدر أمني بـ القليوبية، إن الأجهزة الأمنية تفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستخرج العظام من المقابر بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

حقيقة فيديو نبش المقابر بالقليوبية

ووفقا للفيديو فإنه يظهر التربي وهو ينبش قبرا ويخرج جثة من داخله بطريقة تنتهك حرمة الموتى اذ يجذبها بعنف من فتحة ضيقة أحدثها في المقبرة وسط صيحات رفض واستهجان من عدد من الأهالى الذين شاهدوا الواقعة.

الغريب أن التربي بعد أن استخرج الجثة بهذه الطريقة المهينة طرحها جانبا لبعض الوقت وبدأ في إدخالها في مكان آخر أشبه بحفرة ضيقة وحاول أن يحشر الجثة بداخلها بكل قوة وعنف حتى أنه استخدم يده أولا في دفع الجثة إلى الداخل.

ولما لم يتمكن من ذلك بيده أخذ يستخدم قدميه في حشر الجثة بطريقة مهينة غير عابىء بتكسير الهيكل العظمي للجثة ولا بالعظام حني أنه من فرط القسوة والعنف في تعامله مع الجثة كان يدفعها بقدمية بقوة الى الداخل ولما فشل في ذلك وبقي أجزاء من الجثة ظاهرة راح يضع عليها الاحجار الضخمة كي يواريها عن الأنظار.

وعندما جاء أحد الأشخاص يسأله عما يفعل لم يعبأ به واستمر في إهانته للموتى وحرمتهم كما لم يعبأ بمن صور هذا الفيديو ومن كانوا متواجدين ينهرونه ويوجهون له السباب على فعلته هذه.

بعض الأشخاص رأوا أن استخراج الجثة من مكانها بعد أن امتلأت المقابر بالجثث أمر معروف خاصة إن كانت هذه مقابر للصدقة قيتم إخلاء المقبرة ونقل ما بها من عظام إلى مقبرة مجاورة حتى تكون المقبرة جاهزة لاستقبال الموتى الجدد وأن ما فعله التربي هو نظام يتبع في مقابر الصدقة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو لشخص يستخرج بعض العظام من مقابر مصلح بدائرة الخانكة في محافظة القليوبية.

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