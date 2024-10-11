تدخلت للصلح بينها وبين زوجها، اعترافات المتهمة بقتل صديقتها في أكتوبر

كشفت التحقيقات في جريمة مقتل سيدة على يد صديقتها طعنا داخل كمبوند شهير بمنطقة أكتوبر تفاصيل مثيرة، حيث تدخلت الضحية للصلح بين المتهمة وزوجها، فاعتقدت أنها تناصر زوجها عليها وقامت بطعنها طعنتين نافذتين.

تحقيقات النيابة في جريمة قتل سيدة لصديقتها

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

اعترافات المتهمة بقتل صديقتها

وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة بقتل صديقتها باعترافات تفصيلية عن الجريمة، بأن المجني عليها كانت في منزل المتهمة، وتدخلت لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها، واعتقدت المتهمة أن الضحية تناصر زوجها عليها، فطعنتها بسلاح أبيض مرتين، ولقت مصرعها في الحال.

القبض علي المتهمة بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل كمبوند بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.